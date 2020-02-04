Мальчик, «выгуливающий» по улице пылесос попал в кадр в Вольске Саратовской области. Фотографии появились в группах Вольска в социальных сетях.

На фото видно, как подросток идет по улице и ведет за собой на шланге бытовой прибор. В руках у мальчика пакет с хлебом.

Фотография стала поводом для шуток у вольчан. Пользователь Максим Киреев пишет. Что собирается выгулять свой домашний пылесос. С ним за компанию собирается сходить еще несколько человек. Другой житель города Сергей Извольский интересуется. Есть у мальчика ветеринарный паспорт на такого «питомца» и прививочная карта.