Жители Вольска вновь жалуются на выбросы извести в поселке Клены. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщил депутат ГД Николай Панков в своем телеграм-канале.

Он обратил внимание, что, несмотря крупный штраф в отношении виновного предприятия и обращения в природоохранную прокуратуру и Минприроды, загрязнения продолжаются.

— Ну что сказать? Если выводы не сделаны, будем продолжать эту работу системно. Будем с вольчанами добиваться дальнейших строгих мер. Сегодня же подготовлю повторные запросы. У тех, от кого это зависит, должно быть понимание — проблему с выбросами не получится замолчать и спустить на тормозах. Ее придется решать. Никакая материальная выгода не оправдывает риск для здоровья людей, — пишет политик.

Напомним, ранее в группе «Подслушано в Вольске» соцсети ВКонтакте появилось видео от местной жительницы, на котором запечатлен непонятный «снег».

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Николай Панков добавил, что директор ООО «ВолгаИзвесть» сообщил о временном приостановлении работы данной линии. Предприятие разберется в причинах, чтобы прекратить выбросы извести.

— Считаю, это важный шаг и говорит об ответственном отношении к здоровью людей. Надеюсь, что совместно удастся решить эту проблему. Прошу общественный Совет Клён проверить данную информацию. Главное здоровье людей, — заявил чиновник.