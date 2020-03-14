Жительница Вольска навела шуму в соцсетях, выложив фото змеи. Девушка под ником Ленок Кузьмич запечатлела черную красивую рептилию в районе улицы Хальзова.

Автор поста призывает вольчан предупредит детей об опасности, якобы после зимней спячки животное агрессивное. Но комментаторы уже подключились к обсуждению.

— У нас такие дети…это змеям надо бояться, — смеется пользователем под юзернеймом Алешка Сычев.

Однако по информации редакции «НС», змея на фото вовсе не ядовитая. Это редкая медянка, которая занесена в Красную Книгу нашего региона.