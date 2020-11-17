Жители Волжского района Саратова готовят свои предложения по ремонту тротуаров. Об этом их просил депутат Государственной Думы Николай Панков.

Он уже реализует проект по строительству тротуаров в Балакове, Вольске и Пугачеве. В будущем году Николай Панков обещал привести здесь в порядок тротуары в Волжском районе города. Адреса для ремонта назовут сами жители, а не представители власти.

— Мы рассказали о проблемах поселка Новосоколовогорский. В том числе, это касается тротуаров. Нам бы очень хотелось, чтобы провели ремонт на нашей главной улице – Тагильской, и она, наконец, стала бы безопасной для всех участников дорожного движения. Здесь идут и дети в школу, и взрослые на работу, — озвучила инициативу жителей представитель общественного совета поселка Олеся Лебедева.

— Будем просить, чтобы наш депутат добился ремонта тротуаров на улице Малой Горной. Сейчас людям приходится идти по проезжей части, подвергаясь опасности, — рассказала жительница Волжского района Валентина Минакова.

По словам жительницы поселка Зональный Натальи Герасимовой, даже там, где имеются тротуары, их ширина не везде соответствует требованиям безопасности.

—Все предложения будут обсуждаться с жителями. Сейчас необходимо подготовить проектно-сметную документацию, и весной можно будет начать работы. Все этапы ремонта будем контролировать вместе с жителями, качество – это главное, — подчеркнул Николай Панков.





