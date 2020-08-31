Послезавтра, 2 сентября, с 7:00 до 22:00 жители Волжского района Саратова останутся без воды в связи с проведением профилактических работ, сообщают специалисты ООО «КВС».

Весь день без водоснабжения просидят жители домов на следующих улицах: Большая Горная, 100, 116, 117/83, 123, 129А, 137, 139/141, 146, 147/153, 156/158, 157, 159, 160, 162, 163; Большая Затонская, 23. 25, 27; Вознесенская, 21а, 31, 51; Волочаевский проезд, 3, 5; Горького, 70, 80; Духосошественская площадь, 3; Лермонтова, 74, 77, 77А; Малая Горная, 2, 2А, 31/77, 40/54; Малая Затонская, 5; Мясницкая, 39, 43, 54/1, 63А, 65/71, 128; Мясницкий овраг, 4; Некрасова, 65Б; Октябрьская, 63А, 71, 77; Посадского, 94; Радищева, 50, 60, 64, 65, 65/2, 66, 68, 71, 72, 74, 89; Рогожина, 20, 22, 24/32; 1-я Садовая, 2, 4; Соборная, 14, 67/69, 68А/145; Соколовая, 44/62, 44/62 корпус 1, 76, 78, 87, 89, 129/141, 145/153, 155/163; Трудовой переулок, 3/19; Фильтровая, 1; Хвесина, 32А, 32/2, 34/38, 42; Чернышевского, 218.

Также отключение воды не пойдет мимо домов в непосредственном управлении на улицах Рогожина, Фильтровая, 1-я Фильтровая, Трудовой переулок, 1-й Малосоляной проезд, 1-й Мичуринский проезд, Мичурина, Малая Соляная, Малая Затонская, Чернышевского, Будочная, Красновая, Большая Горная, Соколовая, Посадского, Веселая, Глебучев овраг, Вознесенская, Октябрьская, Комсомольская, Некрасова, 4-й Малосоляной проезд, 2-й Рождественский тупик, 3-й Малосоляной проезд, 2-й Веселый проезд, 2-й Малосоляной проезд, 4-й Веселый проезд, Соколовский переулок, 1-й Соколовый тупик, 32-я Стрелковая дивизия, Малая Садовая, 1-й Некрасовский проезд, ул. Крестьянская, Соборная, Героев Краснодона, Коммунальный проезд, 2-й Радищевский проезд, проезд Радищева, 1-й Мясницкий проезд, Горького, Малый Садовый проезд, 1-я Садовая, Соколовая, 76, 32-й Стрелковой Дивизии, 144, 144А, 156А, 1-й проезд Радищева, Мясницкий овраг, Волочаевский проезд, Кузнечная, Радищева, 1-й Глебучев проезд.

Холодное водоснабжение будет снижено абонентам: 3-й Маслеников проезд, 2, 4/12, 14; 4-й Маслеников проезд, 1; Мясницкая, 73, 107, 140; 1-й Маслеников проезд, 2-й Маслеников проезд, 4-й Маслеников проезд, 1-й Мясницкий тупик, 2-й Мясницкий тупик, Мясницкая, 89, 138, Мясницкая.