Сегодня, 3 июля, в социальных сетях появился пост с разрушающимся мостом в Юбилейном.

В поселке Юбилейный в Волжском районе Саратова находится единственный мост, который проходит через Алексеевский овраг. Он связывает поселок Юбилейный с остальной частью Волжского района.

Проблема в том, что на пешеходной части моста отсутствует одно из ограждений, а это увеличивает вероятность случайного падения с моста.

— Безопасность в Юбилейном стремится к нулю. На единственном мосту так не установили полностью ограждение, еще в прошлом году обещали, — сообщает очевидец и автор фотографий.

Напомним, что в 2018 году на мосту в этой же части, где сейчас отсутствует ограждение, после дождей провалилась ливневка. Видно, что ремонтные работы за два года на этом участке производились, но ограждение почему-то никто не поставил.