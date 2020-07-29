Сегодня, 29 июля, анонимный житель Юбилейного пожаловался в соцсети «ВКонтакте» на пробку, которая образуется каждый день у областного УГИБДД.

Затор возникает у автоцентра Volkswagen из-за трала, который привозит сюда новые машины для выгрузки. Большегруз перекрывает целую полосу, оставляя всего лишь одну для водителей.

В доказательство своих слов анонимный автор публикации разместил видео в паблике «Саратов Life». Он попросил сотрудников госавтоинспекции разобраться в ситуации.

В комментариях к записи горожане пожаловались еще и на местную заправку, где образуется очередь из таксистов.