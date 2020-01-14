Сегодня, 14 января, в Заводском районе отключили холодную воду.
Так, по информации ООО «КВС», без водоснабжения останутся жители улиц:
— Чернышевского от Заводской до 5-го Волжского проезда;
— Заводская;
— Большая Садовая от Чернышевского в сторону береговой линии;
— с 1-го по 5-й Береговые проезды;
— 4-й Чернышевский проезд;
— с 1-го по 5-й Волжские проезды
— 2-й Мельничный проезд;
— 1-й Заводской проезд;
— Орджоникидзе, 24;
— 3-й Дегтярный проезд и улица Верхняя.
Коммунальщики обещают устранить неполадки и вернуть воду в дома к полуночи.