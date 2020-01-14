Сегодня, 14 января, в Заводском районе отключили холодную воду.

Так, по информации ООО «КВС», без водоснабжения останутся жители улиц:

— Чернышевского от Заводской до 5-го Волжского проезда;

— Заводская;

— Большая Садовая от Чернышевского в сторону береговой линии;

— с 1-го по 5-й Береговые проезды;

— 4-й Чернышевский проезд;

— с 1-го по 5-й Волжские проезды

— 2-й Мельничный проезд;

— 1-й Заводской проезд;

— Орджоникидзе, 24;

— 3-й Дегтярный проезд и улица Верхняя.

Коммунальщики обещают устранить неполадки и вернуть воду в дома к полуночи.

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