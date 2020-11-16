Жители Заводского района высказали свое предложение об обустройстве площадки на месте снесенных домов на Кавказских тупиках в Саратове. Об этом они написали в соцсетях.

Горожане хотели бы, чтоб там сделали лыжную площадку — зимой очистили дорогу, чтобы все желающие могли заниматься спортом и защищать свой иммунитет от коронавируса.

Тем более, что поблизости мест для этого нет.

В комментариях саратовцы посоветовали им обратиться к председателю ГД Вячеславу Володину. Напомним, он не раз помогал саратовцам, по его инициативе строились объекты. Например, сквер Марины Расковой в Заводском районе города.