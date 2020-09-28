Жители Заводского района Саратова обратились к депутату областной думы Юлии Литневской по вопросу строительства новой детской площадки в их дворе по адресу: Омская, 23. Совместно с главой района Владимиром Чирсковым они обсудили оснащение и место установки детской площадки. Главной задачей встречи было решить, какой именно сами жители видят новую детскую площадку.

— Думаю, площадку нужно оставить на прежнем месте. Детям здесь хорошо. Родители сидят рядом на лавочке, приглядывают за своими детьми. Мы всегда устраиваем здесь открытые уличные концерты, собрания. Дети приходят на площадку со школы, играют здесь. Мы вместе с жителями сажаем тут цветы, ухаживаем за ними. К нам идут, как в парк гулять. Мы здесь и масленицу отмечаем, и день двора. Но площадку, конечно, нужно делать новую, эта уже совсем устарела, – рассуждает председатель ТСЖ Тамара Казакова.

Участники собрания обсудили и проект будущей площадки. Жители высказали пожелание, чтоб она делилась на две возрастные группы: для детей до шести лет и для юношества. Для малышей на площадке будут предусмотрены песочница, домик с лавочками, домик со счетами для развития мелкой моторики, карусель и качели. Для подростков установят спортивный универсальный комплекс со шведской стенкой, веревочной лестницей и горкой.

Глава Заводского района Владимир Чирсков поблагодарил Юлию Литневскую за помощь в установке детской площадки, объяснив, что те элементы, которые сейчас есть, не сертифицированы, от них необходимо избавляться. Сейчас они могут быть небезопасными, их нужно убирать. После этого можно будет поставить новую площадку. Компания подрядчика обещала установить ее в течение месяца.

Жители смогли задать присутствующим на встрече интересующие их вопросы, а также высказали свои пожелания и предложения по поводу развития Заводского района Саратова. Также горожане поблагодарили Юлию Литневскую за оперативный отклик на их просьбу.