Сегодня, 7 ноября, жители Заводского района Саратова ориентировочно до 12:00 остались без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”.

В зону ограничений попала Барнаульская улица, 2, 4, 4б.

Отключение продлится до окончания работ коммунальщиков.

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