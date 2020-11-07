Домой Рубрики Новости Саратова Жители Заводского района остались без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Жители Заводского района остались без воды По Новости Саратова - 07.11.2020 58 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 7 ноября, жители Заводского района Саратова ориентировочно до 12:00 остались без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”. В зону ограничений попала Барнаульская улица, 2, 4, 4б. Отключение продлится до окончания работ коммунальщиков. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Пьяный водитель Audi протаранил остановку на Антонова в Саратове Две иномарки сгорели на Самарской улице в Энгельсе Водители ВАЗов не поделили трассу в Ивантеевском районе ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Пьяный водитель Audi протаранил остановку на Антонова в Саратове Новости Саратова - 07.11.2020 0 Водитель Audi влетел в остановку на улице Академика Антонова у дома №25 в Саратове. Об этом сообщили в облспасе. По словам очевидцев, шофер был нетрезв. На... Две иномарки сгорели на Самарской улице в Энгельсе 07.11.2020 Водители ВАЗов не поделили трассу в Ивантеевском районе 07.11.2020 Женщину в резиновых сапогах ищут в поселке под Саратовом 07.11.2020 Под Саратовом водитель Hyundai Solaris сбил лося 07.11.2020