Сегодня, 9 декабря, жители Заводского района Саратова остались без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”.

Речь идет о Тульской улице, 2, 2А, Б, В, Г, Д, Е, Ж.

Ограничения продлятся ориентировочно до 18:00.