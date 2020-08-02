Сегодня, 2 августа, в паблике сторонников председателя ГД Вячеслава Володина опубликовали обращение жителей Заводского района Саратова в его общественную приемную.

Горожане рассказали, что на 8-м Динамовском проезде, Огородной, Миллеровской, Южно-Зеленой улице рабочие сняли асфальт и потом почему-то перестали выходить на объекты.

Для передвижения осталась только проезжая часть. Контракты по этим участкам были заключены с подрядчиком «СМУ-3 «СаратовАвтодор».

Руководитель общественной приемной Вячеслава Володина Татьяна Ерохина обратилась в прокуратуру с просьбой проанализировать, как исполняется проекта по ремонту тротуаров и работу подрядных организаций.