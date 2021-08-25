Жительница Заводского района города Саратова пожаловалась на отключение света по вечерам на улице Тульской. Свое сообщение она опубликовала в группе в социальной сети Вконтакте.

По словам горожанки, свет на ее улице регулярно отключают без предупреждения. Она пожаловалась на то, что из за регулярных перебоев электричества у нее сломался холодильник. Позвонив в соответствующие инстанции, девушка узнала, что причина отключения света — неисправности электросетей, и ответственности за вышедшую из строя технику, ведомство не несет.

Чтобы защититься от подобных напастей, девушке в комментариях посоветовали поставить реле напряжения.