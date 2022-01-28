Жители Заводского района Саратова пожаловались на плохую расчистку снега на Энергетиков 7.

— ук благоустройство . С началом обильных снегопадов звоним умоляем чтоб почистили снег, на что каждый день отвечают сегодня, завтра. Прошлый раз уговорили парня с соседнего дома чтоб проехал разок потому что ходить вообще было не возможно . Щас опять нападал снег ук опять кормит завтраками . Машины каждый день застревают ,скорая уже 2 раза за эту неделю застряла, когда ребёнка нужно госпитализировать в больницу скорая стоит и толкает транспорт. С колясками просто не возможно ходить . Это когда нибудь закончится !? Если ук не справляется со своими обязанностями (а она не справляется от слова совсем ) почему не откажется, — недоумевают горожане. (Орфография и пунктуация автора сохранены)