Жители Заводского района Саратова снова пожаловались на мусор, раскиданный по дороге. Информация об этом появилась в группах социальных сетей.

Напомним, ранее местные жители уже обращались с подобной проблемой. Однако, по сообщениям очевидцев, меры тогда предприняты не были и в итоге мусор растащили колеса автомобилей.

—Опять 4-я Нагорная. Требование подрядчику убрать мусор с проезжей части дороги от люков исполнено автовладельцами — растащили колесами! Но незадача, новые люки и новые кучи. Уж несколько недель, а скоро снег… И, как вишенка на торте, ремонт ступеней на тротуарном переходе! Может, стоит оценить возможную экономию бюджета, за некачественно и несвоевременно выполненные работы и принять меры? — пишет житель района.