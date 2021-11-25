Жители Заводского района обращаются в властям с жалобой на коммунальную аварию в доме по улице Брянская,34. Информация появилась в группах социальных сетей.

Жители находятся в отчаянье.

-Вторые сутки горячая вода в подвале дома, мы тонем, помогите! Обзвонили все службы, прошли сутки, никто так и не приехал. Звонила даже в 112. Что за отношение к людям, дом ведь рухнет, в подвале находится щиток электричества, куда обращаться кому есть дело вообще до людей? Администрация Заводского района!— эмоционально пишут жильцы.

-Там уже много месяцев горячая вода хлыщет. Стены в подвале крошатся. Может вообще обрушение произойти. Дом и так признан аварийным, но сейчас там просто опасно жить. УК «Стандарт» от обслуживания вашего дома отказался? — добавляют в комментариях.