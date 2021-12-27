Жители Заводского района Саратова сообщают о пожароопасной ситуации, которая сложилась в одном из домов. Пост появился в одной из групп социальной сети.

-Ждём большого пожара и новых жертв. Проводка искрит, стена скоро рухнет и виноватых не будет! В одной из комнат прорвало батарею и видимо уже давно, сегодня был фейерверк, мы выкрутили патрон из счётчика, но это ненадолго. Дом на данном этапе никому не принадлежит, вызывать некого, а люди в нём живут, да и ещё с детьми. Хозяин данного жилья не объявляется уже несколько лет, в его жилом помещении происходит вот такое. Ждём салют, надеюсь на Новый год! — пишут жители проблемного дома.

Жильцы уточнили, что ждут ответа от администрации Заводского района.