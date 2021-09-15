На бездомных собак в Заводском районе обратил внимание пользователь ВКонтакте Николай Чесноков. На фото, которое он обубликовал в социальной сети видно стаю собак, расположившуюся на 1-м жилучастке.

В комментариях к посту горожане написали, что тоже обеспокоены бродячими животными. Пользователь Ильдар Ягудин рассказал, что недавно подвергался нападению собак возле бассейна «Саратов».

— По факту, я видела что увозили собак с Заводского и Волжского. В Волжский через полтора месяца вернули всех, в Заводской вернули треть стаи. Они реально были агрессивные и неоднократно нападали на нас. В Волжском они были спокойные, и поэтому всем составом вернули, — написала под публикацией Дарья Кребер.

Жители Саратовской области регулярно жалуются на большие стаи бездомных животных. Сейчас на территории региона насчитывается около восьми тысяч бродячих собак.