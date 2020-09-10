Очередной жертвой мошенничества стала жительница Алгайского района. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что деньги с ее карты нужно срочно перевести на безопасные счета, потому что кто-то уже пытается их списать.

Та поверила и отправила в неизвестность более миллиона рублей, после чего незнакомец выключил телефон.

Тогда гражданка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Она рассказала правоохранителям, что ранее слышала о таких уловках.

Всего за восемь месяцев 2020 года в Саратовской области зарегистрировано 5,694 тысячи преступлений в сфере компьютерной информации, в том числе хищений средств с банковских счетов граждан. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество таких правонарушений выросло более, чем на 100 процентов.