Расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы Аркадака за применение насилия к власти подошло к концу. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, вечером 11 июля она шла из гостей, где выпила. Гражданка зашла во двор отдела полиции и начала буянить. Стражи порядка поспешили к ней на помощь, а потом предложили проследовать на медицинское освидетельствование.

Сначала женщина была не против, но когда делегация прибыла к лечебному учреждению, она засомневалась, полицейские ли ее спутники. Злоумышленница заявила об этом и попыталась бежать, ударив ногой правоохранителей по бедру.

Еще до окончания следствия гражданка признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Уголовное дело направили прокурору для утверждения обвинительного заключения.