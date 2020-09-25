Суд признал 39-летнюю жительницу Аркадака виновной в избиении полицейских. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что вечером 11 июля она возвращалась домой из гостей, где выпила. По пути она зашла на территорию отдела полиции и решила выплеснуть эмоции. Правоохранители подумали, что у нее что-то случилось, и поспешили на помощь женщине.

Выяснив причины ее состояния, полицейские предложили гражданке пройти медицинское освидетельствование для проверки на состояние опьянения.

Изначально она не была против, но когда делегация прибыла к зданию полиции, у женщины закрались сомнения о том, действительно ли перед ней полицейские. Она озвучила свои опасения и попыталась уйти, ударив правоохранителей ногой по бедрам.

Женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Ее оштрафовали на 5,5 тысяч рублей.