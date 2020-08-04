Жительница Аркадака подозревается в применении насилия по отношению к представителям власти, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Установлено, что вечером 11 июля, 39-летняя жительница Аркадака шла в нетрезвом состоянии из гостей. На пути ей встретился отдел полиции, именно в этом дворе она решила выплеснуть накопившиеся негативные эмоции. Обеспокоенные сотрудники правоохранительных органов тут же поспешили на помощь к женщине. Но оказалось, что буйное поведение гражданки связано не с произошедшими событиями, а с дозой алкоголя в крови.

Полицейские предложили посетительнице проследовать на медицинское освидетельствование, на что возражений получено не было. Но в лечебном учреждении на женщину нахлынули сомнения, что перед ней действительно представители правоохранительных органов. Заподозрив их в обмане, гражданка попыталась вырваться путем нанесения полицейским нескольких ударов с ноги. Все последующие буйные действия нападавшей были пресечены.

На допросе женщина раскаялась в содеянном, в ее отношении возбуждено уголовное дело.