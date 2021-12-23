Жительнице Балакова Саратовской области категорически не понравился скромный детский новогодний подарок от социального центра «Семья».

Горожанка опубликовала грозный пост в соцсетях, сопроводив его видео распаковки новогоднего пакета с конфетами.

«Вот такой подарок от центра «Семья». Сами его, пожалуйста, кушайте, себе его оставьте. Позорище!» — говорит за кадром женщина, пристально рассматривая маленькую коробку бюджетного сока и несколько сладостей, которые можно пересчитать по пальцам.

Разочарованная обладательница нескольких конфет посетовала на то, что больше денег прокатала на такси, чтобы забрать такой «сюрприз».

Многие комментаторы раскритиковали автора сообщения, назвав ее «зажравшейся» и отметив, что настоящие малоимущие, для которых предназначаются подарки от центра «Семья», на такси не разьезжают.

Фото: скриншот видео