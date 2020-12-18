В отношении жительницы Балакова возбуждено уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждений. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Она с парнем выпила и пришла домой, как вдруг перестал работать унитаз. Мужчина не хотел ничего чинить, поэтому гражданка попросила помочь соседа, желая унизить любимого.

Тот нисколько не смутился и начал язвить насчет того, что его девушка нетерпелива.

Злоумышленница не смогла этого вынести, она схватила кухонный нож и пять раз вонзила его обидчику в грудь и живот. Мужчину госпитализировали.

Он объяснил полицейским, что не имеет претензий к сожительнице, ведь тут и он виноват.