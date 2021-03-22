Медики “скорой помощи” утром 21 марта госпитализировали из квартиры дома на улице 30 лет Победы в Балаково 58-летнюю женщину. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спустя несколько часов она скончалась.

Следователи проводят проверку. Они осмотрели тело женщины. При внешнем осмотре повреждений на ее теле не обнаружено.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины ее смерти.

По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.