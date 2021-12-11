После похода в офис кредитной организации гражданке тут же позвонили аферисты.

— У меня просто слов не хватает, чтобы описать ситуацию. Моя мама ходила в Сбербанк заказать выписку с карты об оплате капремонта. Через 10 минут ей звонят и сообщают, что не хватает информации и необходимо сообщить последние 4 цифры карты. Свою я научила, не поддалась провокации, — так описывает случившееся в паблике «Балаково и балаковцы» соцсети ВКонтакте Ирина Ефименко — дочь едва не ставшей жертвой обманщиков жительницы Балакова.

Более того, через час после возникшей ситуации повонил кто-то с просьбой срочно перевести деньги на карту, которую пришлёт.

— Мы что???? Вообще информационно не защищены? Кто-то сливает наши персональные данные? Такое ощущение, что сотрудники банка, — негодует женщина.