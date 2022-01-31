Жительница Балашова Аманова З.Г. обратилась в суд с иском к Андреевой М.Ю. о расторжении договора о купле дома.

В январе 2021 она приобрела здание, но не подозревала, что в спорном жилом помещении находился незахороненный родственник ответчика.

Жить по соседству с трупным ядом и соответствующим запахом оказалось невозможно.

Представитель ответчика в судебном заседании просил в удовлетворении исковых требований отказать, указав, что оснований для расторжения спорного договора, не имеется. Судом установлено, что при заключении договора сторонами соблюдены существенные условия, предусмотренные законом.

Согласно выводам экспертов спорное жилое помещение пригодно для постоянного проживания граждан, и при правильной эксплуатации концентрация вредных веществ не будет превышать предельно допустимых параметров, а имеющиеся недостатки возможно устранить.

Горожанке отказали в требованиях. Апелляция также закончилась безуспешно.