Жительница Балашова дала на сайте обьявлений сообщение о продаже детского платья.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в областном ГУ МВД, по объявлению позвонил неизвестный человек. Он якобы хотел купить одежду.

Мужчина даже предложил продававшей платье женщине задаток. Для этого ему понадобились данные карты собеседницы. В том числе — CVC-код на обратной стороне карты.

Женщина, забыв о бдительности, сообщила мошеннику секретную информацию и тут же лишилась 7 тыс. рублей, которые лежали на ее счету.

Никакого задатка обманутая жительница Балашова, разумеется, не получила.

Потерпевшая обратилась с заявлением о мошенничестве в полицию. Проводится проверка.