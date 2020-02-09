Полицейские Балашовского района раскрыли дело о мошенничестве.

По сообщению ГУ МВД, 28-летняя жительница Балашова через Интернет нашла объявление о продаже одежды. Позвонив по указанному номеру в Брянскую область, она договорилась с продавцом на цену в размере 7 тысяч 830 рублей.

Покупательница перевела указанную сумму, после чего на абонент перестал выходить на связь.

Правоохранители выяснили, что махинацию провернула 24-летняя жительница Брянка. На допросе она призналась в содеянном. На нее завели уголовно дело и обязали явиться в отдел.