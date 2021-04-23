За сутки мошенники оставили жителей Саратовской области без трех миллионов рублей. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

На удочку злоумышленников попались 18 человек.

Так, жительнице Балашовского района позвонила неизвестная, представилась сотрудницей финансовой организации и сообщила, что ей положена крупная компенсация как жертве финансовой пирамиды. Для получения денег необходимо заключить договор, но для начала оплатить взнос — десять процентов от суммы компенсации. Несмотря на то, что женщина знала о подобных схемах мошенников, она поверила незнакомке и перевела 500 тысяч рублей на неизвестный счет. После этого общение с незнакомкой прекратилась, ее телефон оказался выключенным.

Полиция призывает граждан сохранять бдительность и не верить пустым обещаниям от злоумышленников.