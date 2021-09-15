Не всем жильцам дома, где создаётся граффити, понравилась задумка.

Так, одна из проживающих в многоквартирном здании на улице Волжская пожаловалась на стрит-художников главе Саратова.

В обращении, которое опубликовано на одном из региональных порталов, указывается, что якобы эскиз «Лица времени» проживающим в доме никто не показывал и не утверждал с ними.

Саратовчанка возмущена, что её окно обрамили черной краской «как на кладбищенском памятнике».

Горожанка настаивает на перекраске стены в другой, более радостный колер.

Однако в комментариях пользователи, также проживающие в доме с новым граффити, опровергают слова о несогласованных действиях художников. «Всё было согласовано с людьми», — пишут приверженцы современного искусства.