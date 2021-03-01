Следователи выясняют, при каких обстоятельствах скончался мужчина в Энгельсе. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным 28 февраля 2021 года жительница одного из домов на Комсомольской улице в городе обнаружила за домом неизвестного мужчину. Гражданин не подавал признаков жизни, о чем женщина сообщила в полицию.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия. Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре тела погибшего не обнаружено. По предварительным данным он мог скончаться из-за переохлаждения.

Обстоятельства произошедшего, в том числе личность мужчины, устанавливается. Проводится судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины его смерти. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.