46-летняя жительница Энгельса попалась на удочку мошенников в социальной сети. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Женщина нашла в интернете предложение о дополнительном заработке. Она перешла по ссылке в социальную сеть и вскоре с ней связался неизвестный.

Оказалось, для того, чтобы начать работать, нужно перевести на его карту деньги, и в течение двух часов перевод увеличится и вернется отправителю.

Поверив в этот простой заработок, женщина перевела на счет, указанный незнакомцем, 36 тысяч рублей. Сразу после этого незнакомец удалил переписку и перестал отвечать на сообщения.

Обманутая женщина обратилась в полицию. В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.