Жительница Энгельса Галина Муравлева пожаловалась в соцсетях на свору бродячих собак в Энгельсе.

Гражданка сняла на видео, как десять животных, одно из которых с ошейником, бегают, рычат и пристают к горожанам на проспекте Энтузиастов.

—В какой момент они цапнут, никто не знает. Когда собаки подходят ко мне и рычат, это страшно, — отметила она.

Гражданка рассказала, что другие собаки обосновались у 32-й школы. Они подбегают к детям во время игр, прыгают на них и кусают за одежду. Однако такие игры могут закончится и уколами в живот.

Девушка призвала местные власти решить проблему с бродячими животными.