Заведено уголовное дело на жительницу Энгельса, прибравшую к рукам потерянные телефон и деньги на карте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ-МВД по Саратовской области.

В полицию обратился 38-летний мужчина, заявив о том, что с потерянной им карты пропали деньги, общей суммой в семь тысяч рублей. Также он сообщил, что в месте с картой он потерял свой телефон.

После изучения записей с камер правоохранители установили личность подозреваемой. Ей оказалась 47-летняя местная жительница. Она призналась, что выбросила карту, когда потратила деньги. Телефон она оставила себе.