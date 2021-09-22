Во время пожара вечером 21 сентября в Энгельсе Саратовской области погибла женщина.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР, жильцы пятиэтажного дома на улице Одесской в городе Энгельсе увидели в квартире на 1-м этаже сильный дым.

Соседи тут же вызвали пожарных. Прибывшие огнеборцы потушили возгорание, а в комнате нашли погибшую от отравления продуктами горения 59-летнюю хозяйку квартиры.

Судя по всему, первой в квартире загорелась кухня.

Обстоятельства смертельного происшествия выясняются. Назначен ряд экспертиз.

Фото : соцсети