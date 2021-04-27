Жительница Энгельса Наталия Бирюкова возмутилась «чудовищному самоуправству и вымогательству» в школе №9.

Она рассказала, что 14 апреля у всех детей, которых не было карты для пропусков, на входе в учреждении требовали по 100 рублей за вход. В их число попала и ее дочь, которая забыла карту.

— Хорошо, что рядом с ней был ее отец. Он подошел к женщине, которая отчитала его и остальных родителей, сказав им, чтобы завтра если не будет киберкарты приносили 100 руб. и так будет каждый день, пока карты у них не будет. После попыток донести человеку незаконность этого поступка ребенка все-таки пустили на уроки. И нам не известна история остальных ребят! Может быть в этой школе за ночь поменялись правила посещения и она стала с сегодняшнего дня платной? — подчеркнула горожанка.

Она обратилась с этой проблемой в энгельсскую администрацию. И получила ответ, что такая пропускная система направлена на защиту от терроризма, а вход без карт ломает турникеты. Чиновники подчеркнули, что в этот день всех пустили на уроки, а недопонимание возникло потому, что сотрудники ООО «Кибер-карта», обслуживающее учреждение, не умеют разговаривать с детьми.

Сотрудники школы разъяснили им как нужно себя вести и дали алгоритм, как действовать в подобных ситуациях.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил зампреду правительства области Роману Грибову взять на контроль случай в энгельсской школе №9 с установкой системы электронного пропуска, детально разобраться в ситуации и доложить о принятых мерах.