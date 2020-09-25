Со счета 70-летней жительницы Балашова пропали восемь тысяч рублей. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Она лечилась в одной из саратовских больниц вместе с 32-летней жительницей Ершова. Пациентки лежали в одной палате, сразу нашли общий язык.

22 сентября у пенсионерки закончились деньги на телефоне, она дала соседке свой мобильный, чтобы та пополнила баланс. Гражданка так и сделала, а еще перевела себе деньги, о чем умолчала.

Пропажи пенсионерка хватилась только через два дня и сразу обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.