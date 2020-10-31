Жертвой мошенников стала 59-летняя жительница Ершова, которая очень хотела наладить отношения с дочерью. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Она увидела по телевизору программу, где экстрасенс помогал в таких вопросах. Не теряя ни минуты, гражданка связалась с редакцией, оставила свои данные.

В течение девяти дней с ней проводили занятия. Услуги и атрибутика для сеансов обошлись ей в 800 тысяч рублей, но эффекта не было.

После предложения продолжить помощь и естественно, за деньги, гражданка отказалась и обратилась в полицию.

Напомним, это не единственный случай в Саратовской области. Жительница Балашова объявляла себя экстрансенсом и в итоге оставила горожан без десяти тысяч рублей. А мошенники оставили пенсионерку без миллиона, которые полагались якобы в качестве компенсации за обман «мага».