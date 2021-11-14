В Ершове в отдел полиции обратилась 35-летняя женщина с заявлением о мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Она рассказала, что 25 октября увидела в интернете рекламную ссылку инвестиционной компании. Перешла по ней, оставила заявку.

С 26 октября по 10 ноября с заявительницей по телефону связывались «менеджеры компании» и убеждали оформить кредиты на различные суммы. По инструкции злоумышленников женщина оформила три кредита на общую сумму 920 тысяч рублей и перевела их.

Поняв, что попалась на уловки мошенников и обещанной прибыли не дождаться, обратилась в полицию. Сейчас уголовное дело расследуется.