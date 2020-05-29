Жительница Ершова присвоила найденный на прилавке в магазине мобильник, сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

В полицию обратилась потерпевшая, которая заявила, что оставила на прилавке в магазине телефон и ушла. Сумма ущерба составила шесть тысяч рублей.

Во время расследования правоохранители задержали 30-летнюю женщину, которая присвоила себе находку. На ее завели уголовное дело.

Саратовская полиция напоминает: не оставляйте свое имущество без присмотра. Зачастую кражи происходят из-за беспечности самих владельцев.