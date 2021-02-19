Суд признал 40-летнюю жительницу Ершовского района виновной в убийстве 38-летнего сожителя. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

3 декабря они принимали гостей в селе Черная Падина. Вечером гости разошлись. Мужчина стал обзывать сожительницу, а на требование прекратить это делать никак не реагировал. Разозлившись на обидчика, гражданка схватила нож и вонзила ему в грудь слева.

Гражданин упал и через некоторое время перестал подавать признаки жизни. Соседи вызвали полицию.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной его смерти стало проникающее колото-резаное ранение груди с повреждением сердца.

Злоумышленнице дали девять лет колонии общего режима.



