Жительница Германии Марина Абдуллаева разыскивает отца в Саратовской области.

Она обратилась за помощью в соцсети и рассказала — знает что родственника зовут Мурат или Марат Джалиев\ Жасланов\ Жалиев, ему примерно 59 лет, казахской национальности.

В 1983 году мужчина проживал в поселке Колос Марксовского района Саратовской области.

— Когда я родилась мама оставила его и уехала, почему не известно. Его уже нет и спросить не у кого. Но больше они ни когда не виделись. Предположительно он был не местный. Прошу отозваться отца и всех родственников. Всем буду очень рада, — написала гражданка.

Она также опубликовала свое фото и матери, оставила контакты в соцсети Whatsapp для связи — +491604341098.