Суд признал 43-летнюю жительницу Хвалынска виновной в неоднократной неуплате алиментов. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Ее обязали выплачивать средства на своего девятилетнего сына, однако та не предпринимала никаких шагов к этому. Гражданка не торопилась даже искать работу, хотя уже проводила 50 часов на обязательных работах за это же правонарушение.

Сумма долга превысила отметку в 23 тысячи рублей.

Теперь она проведет там же еще полгода, а десятую часть заработка будет отдавать государству.

Приговор не вступил в законную силу.