Суд вынес приговор 44-х летней жительнице Калининска за кражу средств с найденной ею банковской карты, сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Следствием установлено, что 17 июля женщина подобрала на улице потерянную банковскую карту. Предполагая, что на ней имеются деньги, она решила воспользоваться ими при помощи бесконтактного платежа в супермаркете. Подсудимая признала свою вину и возместила ущерб.

Ей было назначено наказание в виде четырех месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев.