Расследование уголовного дела в отношении 41-летней жительницы Красноармейска подошло к концу. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия 23 мая 2020 года днем она с 38-летним сожителем принимала у себя семейную пару — соседей. Ближе к вечеру гости ушли, а женщина рассказала возлюбленному, что приревновала его к чужой жене. Тот уверил ее, что переживать не о чем.

Гражданку было не остановить — она схватилась за нож и вонзила его в сожителя, а потом, повредив ему руку, нанесла удар в живот и нижнюю часть груди. Тот пытался закрыться рукой, но все было безрезультатно.

Перепуганная гражданка поспешила уйти, а потом одумалась и попыталась оказать помощь возлюбленному. Понимая, что без медиков тут не обойтись, она побежала к соседям и обо всем рассказала. Те вызвали бригаду скорой помощи.

Медики госпитализировали пострадавшего в больницу, но через несколько часов он скончался. Раны оказались несовместимыми с жизнью.

Еще до начала следствия гражданка признала свою вину и раскаялась в содеянном, ее взяли под стражу.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.