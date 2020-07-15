На почту информационного портала «Новости Саратова» пришло письмо от Бауржана Умирзакова – внука «ребенка войны».

Анфиса Хайранова – 91-летняя вдова участника ВОВ и ребенок войны поделилась с нами своей историей. Сделанные ею записи она назвала «Мои воспоминания».

Когда началась война, Анфиса Хайранова училась в железнодорожной школе №33 в городе Красный Кут Саратовской области. Война не обошла стороной ее дом, как и многие другие семьи, они жили впроголодь. А саму школу отдали под госпиталь, где размещали раненых. Юные школьники всячески старались помочь хотя бы эмоционально раненым участникам войны и организовывали концерты прямо в госпитале, поднимали настроение солдатам.

— В выходные дни с учителями выходили на поле собирать лечебные травы, а потом сдавали их прямо в госпиталь или аптеку. На уроках вязали носки, варежки, вышивали платочки и отправляли на фронт. Кроме того, мы изучали боевую винтовку, чтобы быть готовыми дать отпор в случае встречи с врагом, — рассказывает Анфиса Хайранова.

Когда окончилась война, Анфиса Хайранова только окончила восемь классов и сразу же окунулась в новую взрослую жизнь. В течение 35 последующих лет она работала учителем и удостоилась звания Ветерана труда.

Героиня нашего рассказа вышла замуж за участника войны и подполковника Мугаллима Хайранова. Вместе они прожили больше 30 лет, а теперь Анфиса Хайранова вдова ветерана ВОВ. Сейчас женщина окружена любящими ее людьми: двумя дочками, зятьями, внуками и правнуками.