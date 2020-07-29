Саратовчанка сняла на видео и выложила в социальные сети ролик о плохом состоянии женской консультации 9-й поликлиники. Пост доступен в группе «Саратов онлайн».

На видео женщина возмущается отваливающейся со стен штукатуркой. Отслаивающейся краской и ржавыми трубами отопления. При этом автор видео апеллирует к министру здравоохранения региона Олегу Костину и губернатору Саратовской области Валерию Радаеву.

В министерстве здравоохранения Саратовской области корреспонденту информационного портала «Новости Саратова» рассказали, что знают о ситуации и не отрицают, что состояние здания консультации далеко от идеального.

— Между тем, все работы по поддержанию здания в нормативном состоянии проводятся. И медицинская помощь, оказываемая сотрудниками женской консультации соответствует всем санитарным нормам и правилам. Сейчас рассматривается вопрос о ремонте здания, — рассказали в минздраве.