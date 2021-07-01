Расследование уголовного дела в отношении 52-летней жительницы Марксовского района, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего, подошло к концу. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, 9 мая в вечернее время 52-летняя жительница города Маркса находилась вместе с 51-летним мужем. Они распивали спиртное в квартире дома по улице Фабричной. Позднее она легла спать. Тем временем к ним в гости заглянул ее сын от первого брака. Супруг начал ругаться с пасынком, на шум вышла гражданка. Сын ушел, а она высказала свое недовольство. Завязалась ссора, женщина схватила со стола нож и нанесла мужу удар в область спины. Осознав содеянное, она попыталась обработать рану, уложила мужа на кровать, а сама побежала к соседям и рассказала о совершенном преступлении. Прибывшие по вызову соседей медики констатировали смерть потерпевшего.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, его смерть наступила вследствие проникающего колото-резаного ранения с повреждением легкого.

Обвиняемая признала вину и раскаялась в содеянном. Ее взяли под стражу.